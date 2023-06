Rai | Mediaset | La7 e Discovery | i grandi cambiamenti della prossima stagione tv

Leggi su biccy

(Di sabato 17 giugno 2023) Fabio Fazio da Rai1 migra su Nove, Myrta Merlino passa da La7 a Rete4, Serena Bortone retrocede in Rai passando dal primo al terzo canale coprendo il posto di Massimo Gremellini che se ne va a La7. E poi c’è Belen, in quota, ma dallatelevisiva senza programmi. Per non parlare di Caterina Balivo che potrebbe tornare su Rai1, Tiberio Timperi che lascia la conduzione di UnoMattina in Famiglia a Beppe Convertini per prendere quella de I Fatti Vostri facendo le scarpe a Salvo Sottile. E poi c’è Lucia Annunziata che ha lasciato la Rai e Pino Insegno che invece c’è rientrato dal portone principale: a lui la conduzione de L’Eredità scippata a Flavio Insinna e di un quiz su Rai2. Mai come quest’anno il palinsesto dell’intera televisione italiana è in subbuglio fra, ...