Ragazzo scomparso nel Secchia | l’amico | “Fingeva di essere trascinato | non è più riemerso”

(Di sabato 17 giugno 2023) "Mi ha chiesto di fare un video. Un filmato scherzoso dove voleva fingere diportato via dall’acqua. Poi, dopo il tuffo, il terzo della serie, purtroppo è”, questo è il racconto ai sommozzatori delfraterno di Yahya Hkimi, 18 anni e in procinto di affrontare l'esame di Maturità, risucchiato dalle acque del, in località Marzaglia, provincia di Modena, il 14 giugno. I due amici erano andati al percorso natura di Marzaglia e, una volta arrivati e sistemato l'ombrellone, Yahya aveva deciso di fare qualche tuffo e di farsi filmare dal, simulando divia dal fiume.

... grazie al video, si conosce il punto esatto in cui ilsi è tuffato. Nelle immagini si vede ...dovuto essere uno scherzo si è trasformato in una tragedia e il giovane studente ètra le ...Poi, dopo il tuffo, il terzo della serie, purtroppo è". Così racconta, come riporta il quotidiano 'QN', l'amico fraterno di undi 18 anni in procinto di affrontare l'esame di ...L'intera comunità di Lavis si stringe in queste ore attorno alla famiglia del. " Un giovane promettente " afferma il sindaco Andrea Brugnara . "Purtroppo il lago di Lases - continua - ha ...

Scomparso nel Secchia, ancora senza esito le ricerche del ragazzo. VIDEO modenaindiretta.it

Poi, dopo il tuffo, il terzo della serie, purtroppo è scomparso”, questo è il racconto ai sommozzatori ... si conosce il punto esatto in cui il ragazzo si è tuffato. Nelle immagini si vede l’amico ...«Hamid era un bravissimo ragazzo, sempre disponibile con tutti e anche ogni volta pronto a rimboccarsi le maniche per compiere lavori e manutenzioni sia in paese che nella zona; siamo ancora tutti ...