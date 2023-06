Ragazza svedese scomparsa | Procura Imperia scopre presunto omicida dopo 28 anni

(Di sabato 17 giugno 2023) Un italiano ultrasettantenne, S.A. abitante a Sanremo () è stato tratto in arresto stamani dalla sezione di polizia giudiziaria del Tribunale di, sotto il coordinamento della locale, con l'accusa di omicidio volontario aggravato dai motivi abietti e futili e la soppressione di cadavere di Sargonia Dankha, 21enne di origini irachene, naturalizzata. L'omicidio, secondo gli inquirenti, avvenne in Svezia nel 1995. La sparizione della giovane, della quale non fu mai ritrovato il corpo, è rimasto perun vero e proprio cold case.Tracce ematiche nel bagagliaio di una Ford EscortLa, nata il 2 dicembre del 1974, era stata vista viva, per l'ultima volta, a Linköping, città della Svezia meridionale, nel primo pomeriggio del 13 novembre del 1995. Nel ...

Incredibile svolta in un cold case risalente al 1995 in Svezia: dopo quasi 30 anni la polizia ha arrestato un sanremese ultrasettantenne. L'uomo sarebbe secondo gli inquirenti responsabile dell'uccisi