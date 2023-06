Questo è solo l' inizio | Nordio fa impazzire magistrati | Repubblica e Travaglio

(Di sabato 17 giugno 2023) In Parlamento si profila lotta dura, durissima, sulla riforma della giustizia voluta da Carlo(e, per inciso, apprezzata anche da molti sindaci Pd). E così, il Guardasigilli conferma i suoi impegni e la sua ben nota determinazione. Lo fa intervenendo a Tobouk, dove presenta il suo ultimo libro, ma dove soprattutto si spende sull'attesissima riforma. E Carlo, in modo fiero e spavaldo, rimarca: "Tutti conoscevano le mie idee, sono stato chiamato per realizzare le mie idee. El'". Una sorta di promessa a quella parte della magistratura che lo osteggia e alle opposizioni che già gridano al bavaglio e al colpo di mano. Dunque, le bordate contro l'Associazione nazionale dei, la Anm: "Se il rappresentante di un sindacato di ...

Perl'esito del referendum costituzionale del 2016, che avrebbe dovuto ricentralizzare le competenze in materia di lavoro dando piena legittimazione all'Anpal, èun tassello del suo ...Per poi partire da, seguito dal suo compagno di squadra Veijer , mentre il resto degli ... due combattenti, tra i protagonisti fin qui dimondiale. Il leader del campionato, Daniel Holgado ,...vale sia per uno youtuber che per un operaio metalmeccanico': sono queste alcune delle ... Non capire una frase scritta in italiano in cui non si parla di 'commettere ca***te' madel non ...

Tutti dovrebbero imparare Python: questo corso completo costa solo ... HTML.it

Lo ha detto Mykhailo Podolyak, consigliere dell'ufficio presidenziale ucraino, a proposito della visita avvenuta il 16 giugno per presentare un piano di ...È partita questa mattina dal molo del Galata Museo del Mare la Regata 999, promossa con la collaborazione dell'assessorato a Servizi sociali, Famiglia e Disabilità nell'ambito del Lerning Program di T ...