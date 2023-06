(Di sabato 17 giugno 2023) Nel corpus di vita e opere dic’è anche la chiamata a unadopo. Per comprare. Con un piccolo equivoco iniziale. A raccontarlo è Alessandro Orlando, volto notissimo delle vendite notturne in tv, al Corriere della Sera. Tanto noto da essere considerato l’ispirazione di Corrado Guzzanti per il personaggio del critico d’arte di Teleproboscide che vuole vendere «un raffinatissimo mutandari». All’epoca all’asta c’è un quadro di un pittore della bottega del fiammingo Van Dyck che raffigura una Madonna con il bambino. «Era il 2018, come sempre in diretta dalle 21 all’1. Attorno alla«a uno dei miei centralinisti arriva la chiamata di un signore che dice “...

Quella volta che Silvio chiamò una casa d'aste a mezzanotte per i quadri: «Sono Berlusconi». «E io sono Napoleone» Open

