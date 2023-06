Quattordicesime | in arrivo 14 miliardi di euro | spinta per il turismo

(Di sabato 17 giugno 2023) Unaconsiderevole, soprattutto per il: tra gli utilizzi più indicati per la mensilità aggiuntiva c'è infatti la voce vacanze, scelta dal 51% degli intervistati e per la quale si stima ...

Una spinta considerevole, soprattutto per il turismo: tra gli utilizzi più indicati per la mensilità aggiuntiva c'è infatti la voce vacanze, scelta dal 51% degli intervistati e per la quale si stima ...Arrivano le. Tra la seconda metà di giugno e la prima settimana di luglio circa 10 milioni di italiani riceveranno la mensilità in più, per un totale di circa 14 miliardi di euro. Un'iniezione di ...Inla quattordicesima Arrivano le. Tra la seconda metà di giugno e la prima settimana di luglio circa 10 milioni di italiani riceveranno la mensilità in più, per un totale di ...

Quattordicesime in arrivo, per la Confesercenti valgono 14 miliardi: "Spinta ai consumi" la Repubblica

Arrivano le quattordicesime, tra la seconda metà di giugno e la prima settimana di luglio. Saranno circa 10 milioni gli italiani che riceveranno la mensilità in più, per un totale di circa 14 miliardi ...Circa la metà di quanto incassato da 10 milioni di italiani verrà destinato ai consumi, soprattutto alle vacanze ...