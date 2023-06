Quattordicesima 2023 | dalle vacanze ai mutui | ecco come la spendono gli italiani

Leggi su italiasera

(Di sabato 17 giugno 2023) (Adnkronos) – Arriva la. Tra la seconda metà di giugno e la prima settimana di luglio circa 10 milioni diriceveranno una mensilità in più, per un totale di circa 14 miliardi di euro. Un’iniezione di liquidità consistente che potrebbe generare 6,8 miliardi di euro di consumi delle famiglie. A stimarlo è Confesercenti, sulla base di un sondaggio condotto con Ipsos. Per i consumi sarà una spinta considerevole, che si riverserà soprattutto sul turismo: tra gli utilizzi più indicati in assoluto per la mensilità aggiuntiva c’è infatti la voce, scelta dal 51% degli intervistati e per la quale l’associazione dei commercianti stima che verranno usati 3,7 miliardi di euro. Segue al 25% l’intenzione di investirla nello shopping durante i saldi estivi – per circa 1,8 miliardi di euro – ...