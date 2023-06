'Quarant'anni dopo Tortora non è cambiato nulla'

(Di sabato 17 giugno 2023) AGI - "Che cos'èdall'arresto di? Quasi. I collaboratori di giustizia, che inchiodarono il presentatore con le loro calunnie continuano ancora oggi a far spedire innocenti in prigione per utilità personale, per vendetta o per sentito dire". Lo scrivono sul loro sito Valentino Maimone e Benedetto Lattanzi, fondatori dell'associazione Errorigiudiziari.com, nel giorno delennale dell'arresto di Enzo(17 giugno 1983). "Nei palazzi di giustizia - aggiungono - spuntano tuttora magistrati superficiali, talvolta innamorati della propria tesi al punto da procedere con il paraocchi e ignorare gli elementi che potrebbero scagionare l'indagato (gli anglosassoni lo chiamano "tunnel vision"). Pure i media non sono poi così diversi da quelli che fecero a gara per mettere su un ...

'Poche Andatelo a dire a Giuseppe Gulotta (22dietro le sbarre perché costretto con la tortura a confessare un duplice omicidio che non aveva commesso) oppure ad Angelo Massaro (21in ...Cosi fu per Enzo tortora,fa. Erano le quattro di notte, Enzo Tortora fu arrestato in una stanza dell'Hotel Plaza di Roma per associazione di stampo camorristico e traffico di droga . Lo ...Caro Enzo, ricordi Sono passati più dida quando Marco Pannella volle che Tu mi conoscessi. Credo avvenne negli uffici del gruppo radicale alla Camera. Muovevo i primi passi da procuratore legale , e soprattutto mi occupavo ...

Quarant’anni dopo l’arresto di Enzo Tortora, arriva la riforma della giustizia giusta Il Riformista

Mattia Casazzo, operaio di 22 anni, è l'ennesima vittima della strada ... Lo scontro è stato violento: il ragazzo ha fatto un volo di quaranta metri ed è morto sul colpo, mentre la ragazza ha ...Anche a voler sorvolare sull'emergenza da ingiusta detenzione (985 casi l'anno, da oltre trent'anni), per l'associazione non è affatto vero che in Italia gli errori giudiziari non esistano o "siano ...