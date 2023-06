Quaranta anni fa l’arresto di Enzo Tortora davanti all’hotel Plaza | vittima di una giustizia ingiusta

(Di sabato 17 giugno 2023) Sono passatidaldi(morirà 5dopo),innocente di una, la cui immagine rimane indelebile nella memoria collettiva. “Quarant’fafu protagonista di uno dei più eclatanti e insopportabili errori giudiziari della storia italiana. Accusatomente, esposto al pubblico ludibrio e infine incarcerato,divenne il simbolo di tanti cittadini onesti che, come lui, sono vittime innocenti della”. Così il sottosegretario allaAndrea Ostellari nel giorno in cui la compagna di una vita di...

fa veniva arrestato Enzo Tortora, con accuse infamanti. Era totalmente innocente. Da allora migliaia di persone conosciute in alcuni casi, sconosciute la maggioranza delle volte, hanno ...La Puglia è stata capace negli ultimidi organizzare eventi di grandissimo spessore attirando ... che in Puglia ha dialogato con gli ex azzurri Franco Bertoli, Fabio Vullo e Annamaria. ...E' un sistema modellato sulla società di, cinquanta, sessantafa che ora non è più proponibile dal punto di vista educativo, gestionale, pedagogico e di pari opportunità. Sgomberiamo il ...

Quarant’anni dopo l’arresto di Enzo Tortora, arriva la riforma della giustizia giusta Il Riformista

Cominciava così, quarant’anni fa esatti da oggi, uno dei peggiori errori giudiziari della storia italiana e l’incubo personale per una famiglia normale. L’unico assolto, dopo quattro anni di processo, ...Si è svolto a Palazzo Geremia il primo dei due incontri organizzati per celebrare e ricordare questi primi 40 anni delle Feste Vigiliane. (ANSA) ...