Qualificazioni Europei calcio 2024 oggi | chi gioca | calendario partite 17 giugno | orari | tv e streaming

(Di sabato 17 giugno 2023) Prosegue la tornata diai prossimidi, che si svolgeranno in Germania. Una due giorni che si completa quest’con undicivalevoli per cinque dei raggruppamenti che sino l’accesso al prossimo torneo continentale. Fra le grandi impegnate quest’, il Portogallo di Cristiano Ronaldo, che vuole instradare la qualificazione con il match serale in programma al Da Luz di Lisbona. Si ripropone, tra le altre cose, il duello tra Edin Dzeko da una parte e Ruben Dias dall’altra, come visto lo scorso sabato in finale di Champions League. Tra le altreche meritano menzione, il Belgio di Romelu Lukaku ospita l’Austria, con il match che verrà trasmesso in chiaro sul canale 20. La Norvegia di Haaland ed Odegaard ...

4 Tre gol della Francia, quattro di Inghilterra e Armenia a domicilio. Non sono mancate emozioni negli undici match che hanno animato il turno serale valido per la qualificazione ai prossimi. L'Italia, impegnata in Nations League, ha osservato dal divano le vittorie di Inghilterra e Ucraina, entrambe inserite nel girone C con gli Azzurri. Gli inglesi, vittoriosi per 4 - 0 a Malta (...Con la sfida tra Finlandia e Slovenia, vinta 2 - 0 dai finnici, si è aperto il terzo turno delleall'Europeo 2024. In serata si sono giocate le altre 11 partite. Tutto facile per l'Inghilterra a Malta, mentre a Skopje la Macedonia del Nord, avanti 2 - 0, si è fatta rimontare e ...Il video dei gol e degli highlights di Galles - Armenia, match valevole per leagli2024 in Germania. Gara piena di gol quella di Cardiff. Padroni di casa in vantaggio con James, al 10 . In poco tempo però l'Armenia la rimanta, prima con Zelarayan e poi ...

La partita Cipro - Georgia di Sabato 17 giugno 2023 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la terza giornata delle qualifica ...Le probabili formazioni di Inghilterra-Macedonia, match valido per la quarta giornata delle qualificazioni del gruppo C ...