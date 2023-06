Qualificazioni Europei 2024 | trionfo Portogallo sulla Bosnia Il Belgio frena sul pareggio contro l’Austria

(Di sabato 17 giugno 2023): L’Albania si impone per 2-0Moldavia e trova la prima vittoria del girone. Dopo un primo tempo a reti inviolate, è Asani a cambiare le sorti del match al 52’. Raddoppio messo a segno invece al da Bajrami dalla distanza sul finale. Ilchiude sul. Dopo uno sfortunato autogol di Mangala, il nuovoviene trovato poi da Romelu Lukaku che, al 61esimo si fa trovare pronto in area, si gira e calcia spiazzando Schlager. Seconda posizione del girone F quindi per la nazionale belga che vede in vetta proprio gli austriaci a quota 7. La Georgia vince 2-1 sul Cypro. Il risultato cambia al 31’ con la rete messa a segno da Mikautadze. Equilibrio ritrovato poi al quarantesimo ...

... alle ore 20:45, allo Re Baldovino, avrà inizio Norvegia - Scozia , gara valida per la terza giornata delleaglidel 2024 del girone A. La squadra di casa ha iniziato il suo ...Dove vedere la partita in TV e streaming L'incontro Faerøerne - Repubblica Ceca , valevole per la giornata 3 delleverrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky e su Sky ...Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 3° giornata delleagli2024 REYKJAVÍK - Sabato 17 giugno 2023 , alle ore 20:45 Slovacchia farà visita a Islanda per la ...

Qualificazioni Europei, i risultati in diretta LIVE delle partite di oggi Sky Sport

Mikautadze in gol contro Cipro, l'attaccante georgiano ha portato in vantaggio i suoi al 31' nella sfida di qualificazione ad Euro 2024 ...ROMA. Ritornano in campo le Qualificazioni agli Europei di calcio del 2024 con la terza giornata della fase a gironi. Ecco di ...