Qualificazioni Euro2024 | ok il Portogallo | in gol anche Lukaku e Haaland | CLASSIFICHE

(Di sabato 17 giugno 2023) Continua il programma delle qualificazione ae sono arrivate altre interessanti indicazioni. Nelle prime partite successo del Lussemburgo, pareggi in Azerbaigian-Estonia e Lituania-Bulgaria. Tonfo interno della Norvegia contro la Scozia, non basta un gol disu calcio di rigore. Tris della Repubblica Ceca contro Far Oer. Colpi di Slovacchia e Georgia, solo un pareggio del Belgio contro l’Austria con gol di. Tris delcontro la Bosnia-Erzegovina (in gol Bernando Silva e doppietta di Bruno Fernandes). Risultati Sabato 17 giugno Lituania-Bulgaria 1-1 Lussemburgo-Liechtenstein 2-0 Azerbaigian-Estonia 1-1 Montenegro-Ungheria 0-0 Norvegia-Scozia 1-2 Albania-Moldavia 2-0 Belgio-Austria 1-1 Cipro-Georgia 1-2 Far Oer- Repubblica Ceca 0-3 Islanda-Slovacchia ...

OSLO (NORVEGIA) - Proseguono le sfide valide per la terza giornata dellead. Vincono il Portogallo di Ronaldo e la Georgia di Kvaratskhelia , mentre si fermano la Norvegia di Haaland e il Belgio di Lukaku : tutti i ...'Vogliamo qualificarci perma non ci sono molti momenti in cui il gruppo è unito e ... per noi, è l'ultima partita prima delle crucialiper gli Europei. Quindi sicuramente si ...Commenta per primo Proseguono leper. Nel pomeriggio, alle 15, si sono date battaglia Lussemburgo e Liechtenstein , e Lituania - Bulgaria . LUSSEMBURGO - LIECHTENSTEIN - Allo Stade de Luxembourg va in scena ...

Qualificazioni Euro2024, Inghilterra e Francia in scioltezza. Ok Turchia e Grecia Mediagol.it

Portogallo - Bosnia Erzegovina 3-0 highlights e gol: le azioni principali della sfida della terza giornata del Gruppo J di Qualificazioni Euro 2024.Non è stato impeccabile, ma il Portogallo ha incamerato tre punti fondamentali nell'ambito delle qualificazioni a Euro 2024. I lusitani hanno sconfitto 3-0 la Bosnia grazie a Bernardo Silva e Bruno Fe ...