Qualificazioni Euro 2024 | che beffa per Haaland! Bruno Fernandes fa sognare il Portogallo

(Di sabato 17 giugno 2023) La Scozia ribalta la Norvegia, ilnon sbaglia, l’Austria frena il Belgio. Il terzo turno delleregala grandi emozioni e risultati per certi versi sorprendenti. Sono state undici le partite giocate oggi a partire dalle ore 15. Ripercorriamo l’andamento della giornata, che ha visto l’Italia germa ai box in quanto impegnata alla final four di Nations League al pari di Olanda, Croazia e Spagna. Le gare del pomeriggio Due le sfide delle 15: Lussemburgo-Liechtestein e Lituania-Bulgaria. Nella prima i padroni di casa si impongono 2-0 senza troppi problemi con due gol nella ripresa (Sinani e Rodrigues) e si issano in terza posizione nel girone J con 4 punti. Finisce 1-1 invece la seconda gara, con Petkov che risponde alla rete lituana firmata da Girdvainis. La Bulgaria non riesce a passare ...

OSLO (NORVEGIA) - Proseguono le sfide valide per la terza giornata dellead Euro2024 . Vincono il Portogallo di Ronaldo e la Georgia di Kvaratskhelia , mentre si fermano la Norvegia di Haaland e il Belgio di Lukaku : tutti i ... Cipro affronterà la Georgia per la terza giornata del Gruppo E delleagli ... Cipro ha iniziato il suo percorso di qualificazione a2024 perdendo per 3 - 0 contro la Scozia; poi ...

Islanda - Slovacchia 1-2 highlights e gol: le azioni principali della sfida della terza giornata del Gruppo J di Qualificazioni Euro 2024.Cipro - Georgia highlights e gol, ecco le immagini della sfida valevole per le qualificazioni ai prossimi Europei.