Putin schiera le atomiche in Bielorussia Usa all' attacco | Irresponsabile

(Di sabato 17 giugno 2023) La guerra in Ucraina sta attraversando una fase delicatissima. Qualche settimana fa il presidente Volodymyr Zelensky ha annunciato una controffensiva che è partita attraverso l'ingente pacchetto di armi fornito dagli Stati Uniti. Ora, direttamente dal leader del Cremlino Vladimirarriva un'apertura nei confronti delle trattative di pace. Il presidente russo ha spiegato, durante un incontro a San Pietroburgo con una delegazione di capi di Stato africani passata anche per Kiev, che il Paese è “aperto al dialogo con chiunque chieda la pace”. A riferirlo è stata l'agenzia di stampa russa Interfax. Una mossa che potrebbe far pensare a una presa di coscienza della pericolosità di un faccia a faccia ancor più acceso, contenente il rischio di un'escalation nucleare. O che potrebbe essere l'ennesima posizione "tattica". Intanto il leader della Casa Bianca Joe Biden ...