Putin | Nato trascinata in guerra | alcune armi nucleari già in Bielorussia - Mosca | alcune proposte di pace potrebbero funzionare

... ma non le renderà pubbliche fino al termine dell'incontro di domani a San Pietroburgo con il presidente russo Vladimir. È quanto pubblica l'agenzia di stampa russa Ria Novosti, citando fonti ...'La controffensiva ucraina non ha alcuna chance di successo', sostiene il presidente russoche poi aggiunge: ' Zelensky è un disonore per gli ebrei. Laviene trascinata nella guerra'. Per ...'Berlusconi ha fatto molto per stabilire i rapporti normali a lungo termine tra la Russia e i Paesi della. Una persona energica, attiva e solare'. Così il presidente russo Vladimir, che ha ...

Putin: “La Nato viene trascinata nella guerra in Ucraina” Il Fatto Quotidiano

La guerra in Ucraina giunge al giorno 479. Secondo Vladimir Putin, intervenuto al forum economico di San Pietroburgo, "i cambiamenti mondiali in tutte le sfere non sono temporanei, ma cardinali, profo ...Il presidente russo ha voluto ricordare l'ex presidente del Consiglio morto all'età di 86 anni. Putin ha ribadito che Berlusconi “ha fatto molto per costruire relazioni a lungo termine tra Russia e Na ...