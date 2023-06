Putin | dopo l' Ucraina anche lo spazio | chi è questa donna

(Di sabato 17 giugno 2023) Il presidente russo Vladimirin queste immagini si congratula con Valentina Tereshkova, ex cosmonauta sovietica nota per essere la primaad essere andata nelloesattamente 60 anni fa (16 giugno 1963). A lei, parlamentare della Duma dal 2016, ha assegnato il nuovo premio Ordine Gagarin per "gli eccezionali servizi nell'esplorazione dello" e per "l'impegno pubblico attivo e internazionale", secondo un comunicato del Cremlino.

La delegazione di leader africani si sta preparando a incontrare il presidente russo Vladimir, un giornoche la sua richiesta di negoziati tra Mosca e Kiev è stata respinta dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il team diplomatico si era recato a Kiev per esprimere le ......Vespa a bocciare il campo largo con il Pd e poi non va ad un funerale di Stato che 24 oregli ...Partito il cui leader non aveva risparmiato strali pubblici alla linea mastina contro VladimirL'Algeria è un partner chiave per la Russia nel mondo arabo e in Africa, ha dichiarato Vladimiril 15 giugnol'incontro con il suo omologo algerino in visita di Stato al Cremlino. È stata ...

L'ascesa di Prigozhin e il dopo-Putin. Fantascenari russi Formiche.net

La delegazione di leader africani si sta preparando a incontrare il presidente russo Vladimir Putin, un giorno dopo che la sua richiesta di negoziati tra Mosca e Kiev è stata respinta dal presidente u ...Nel giorno in cui il presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, vola a San Pietroburgo per incontrare Vladimir Putin, dopo il meeting di venerdì con Volodymyr Zelensky per presentare il piano di pace pe ...