La Russia "è aperta al dialogo con chiunque chieda la pace". Lo ha detto il presidente Vladimirincontrando a San Pietroburgo una delegazione di capi di Stato africani che gli hanno presentato un piano per avviare una mediazione sull'Ucraina. Lo riferisce l'agenzia Interfax. ....telefono con il ministro degli Esteri cinese Qin Gang sugli "sforzi in corso per mantenerei ... Rivelazione shock Ucraina nella Nato, Donbass ae fine della guerra: la proposta per ...... Washington sottolinea di avere un approccio 'a occhi', disilluso riguardo agli sforzi di ... che da Pechino vorrebbe un ruolo più attivo nel convincere il presidente russo, Vladimir, a ...

Putin, 'aperti al dialogo con chiunque chieda la pace' - Europa Agenzia ANSA

