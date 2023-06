Pulisic | la Juventus può essere una possibilità | ecco come

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 17 giugno 2023) In una sessione estiva decisamente importante per la, occhio alla situazione intorno ache può diventare bianconero.(LaPresse) Si preannunciano mesi intensi e, allo stesso tempo, molto importanti per la; la società bianconera, infatti, ha bisogno di rivoluzionare la rosa dopo le delusioni della scorsa stagione. La penalizzazione, infatti, non può rappresentare l’alibi per quanto successo in campionato dove i ragazzi, prima del meno quindici in classifica, erano a dieci punti dalla vetta. Tante le difficoltà avute dai bianconeri e diversi i giocatori che non hanno reso secondo le aspettative; in mente ci viene subito Pogba con il francese che ha dovuto fare i conti con tre problemi fisici. Serve, dunque, una mini rivoluzione anche se fare mercato non sarà particolarmente semplice ...