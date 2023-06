Puglia | dal maltempo al caldo estivo | restano i danni dei nubifragi Verso temperature superiori ai trenta gradi

Leggi su noinotizie

(Di sabato 17 giugno 2023) La foto di home page fa riferimento al territorio di Martina Franca. Rotoballe di fieno, da buttare perché rovinate dall’acqua delo che si è verificato l’altro ieri pomeriggio. La Regioneprospetta la richiesta dello stato di emergenza perché dal foggiano al Salento iin agricoltura sono stati notevolissimi per le bombe d’acqua di questi giorni. La situazione cambia totalmente in queste ore. Si val’estate del calendario e anchel’estate meteorologica con sole eche all’inizio della prossima settimana (se non prima) supereranno, secondo le previsioni, i. Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti: Con le quotidiane e violente bombe d’acqua da ...