Psg | sfuma l' accordo con Nagelsmann Ora spunta la pista Gallardo

(Di sabato 17 giugno 2023) Non sarà lui, quello che ha cacciato fuori dalla Champions League il Psg, e poi però si è fatto cacciare dal Bayern Monaco. Insomma, non sarà Julianil nuovo tecnico del club dell'emiro del ...

Non sarà il tedesco il nuovo allenatore del club di Al Khelaifi, adesso tra i profili emerge il nome dell’argentino: nei giorni scorsi i suoi agenti avvistati a Parigi ...Come riporta L'Equipe, il tecnico tedesco e il club parigino non avrebbero trovato nessun accordo dopo settimane di trattative ...