PSG | prosegue il casting per la panchina | nuova pista dopo Luis Enrique

(Di sabato 17 giugno 2023) I vertici del PSG stanno prendendo in considerazione anche la candidatura di Sergio Conceicao per il post Galtier. Lo scrive il quotidiano francese...

Perso Galtier, esonerato dopo una stagione tutt'altro che esaltante all'ombra della Torre Eiffel, in casa PSG prosegue la caccia al nuovo allenatore. Nelle ultime ore ha perso quota l'ipotesi Julian Nagelsmann, ma è salito prepotentemente nel borsino Thiago Motta. Occhio però a possibili outsider: secondo il quotidiano francese il club parigino sta prendendo in considerazione anche la candidatura di Sergio Conceicao per il post Galtier.

PSG, prosegue il casting per individuare il nuovo allenatore: contatti con Conceicao TUTTO mercato WEB

Julian Nagelsmann non sarà il prossimo allenatore del Paris Saint-Germain. A rivelarlo è L’Equipe, che spiega come le due parti, dopo settimane di trattative, abbiano deciso di non iniziare una collab ...Perso Galtier, esonerato dopo una stagione tutt'altro che esaltante all'ombra della Torre Eiffel, in casa Psg prosegue la caccia al nuovo allenatore. Nelle ultime ore… Leggi ...