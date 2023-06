Psg | L’Equipe rivela | tramontata la pista Nagelsmann

(Di sabato 17 giugno 2023) Juliannon sarà il prossimo allenatore del Paris Saint-Germain. Arlo è, che spiega come le due parti, dopo settimane di trattative, abbiano deciso di non iniziare una collaborazione. Il club parigino prosegue dunque la ricerca di un nuovo tecnico dopo l’addio di Cristophe Galtier. Salvo sorprese, anche perché il tempo passa e mancano meno di due mesi alla nuova stagione, la decisione definitiva dovrebbe essere presa nei prossimi giorni. Il favorito, attualmente, sembra essere Thiago Motta. SportFace.

Rassegna estera - calciomercato.it'' è tutta su Nagelsmann, con il suo approdo alsaltato definitivamente. Il catalano 'Sport' mette in evidenza'intervista a Gavi, mentre in alto parla ...Secondo quanto infatti annuncia, nonostante settimane di trattative, alla fine il giovane tecnico francese non guiderà ilcome annunciato da fonti vicine ad entrambe le parti. La ...... anche grazie a un titolo del giornale francese, ... il. Rudi Garcia, invece, ha girato di più il mondo, con esperienze ...