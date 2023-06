Psg | dietrofront su Nagelsmann | i parigini virano su un altro allenatore

(Di sabato 17 giugno 2023) Il Psg ehanno deciso di non proseguire i colloqui per la panchina dei, dunque il club è alla ricerca di un nuovoIl Psg ehanno deciso di non proseguire i colloqui per la panchina dei, dunque il club è alla ricerca di un nuovo. Secondo quanto riportato da L’Equipe, le parti non si sarebbero trovate d’accordo per quanto riguarda il contratto e insieme hanno deciso di abbandonare le trattative.

Ilimprovviso obbligherà ora ila cambiare di nuovo i piani. Ricordiamo che nelle scorse settimane era ritornato ad essere accostato con una certa insistenza ai transalpini anche il ...... si sarebbe fatto avanti per lasciare ilin estate e tornare in Spagna. Perché Xavi avevi già preparato tutto alla possibilità di un rientro di Messi, prima del clamorosoe ...... le due formazioni di Manchester, Bayern,, Chelsea, Liverpool. E ancora Arabia Saudita, ...che qualche giorno dopo la grande felicità per il prolungamento temono ora un incredibile. L'...

La stampa francese e quella spagnola d'accordo: cosa sta succedendo tra il club francese e il vicecampione del mondo, che protrebbe salutare a zero ...Mbappé ha inviato una lettera ufficiale al PSG per spiegare la sua decisione in merito al contratto. Una situazione che mette il club con le spalle al muro visto che Kylian non prolungherà fino al ...