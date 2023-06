Non sarà lui, quello che ha cacciato fuori dalla Champions League il, e poi però si è fatto cacciare dal Bayern Monaco. Insomma, non sarà Julian Nagelsmann il nuovo ... E così parte laal ...Già, perché non è un mistero che il bomber serbo, corteggiato da Chelsea, Bayern,e Newcastle, ... i dirigenti bianconeri cederanno l'ex viola e andranno alladi una opportunità con la ...... ha fatto il punto con la dirigenza a inizio settimana, dando il via alla "". Il primo ... su cui c'è però la fortissima concorrenza del. Piace tantissimo anche Chukwueze , esterno destro ...

Psg, caccia all'allenatore: spunta una pista a sorpresa dalla Premier Calciomercato.com

Non sarà il tedesco il nuovo allenatore del club di Al Khelaifi, adesso tra i profili emerge il nome dell’argentino: nei giorni scorsi i suoi agenti avvistati a Parigi ...NUOVA PISTA Il tecnico del Bologna è il candidato principale dopo il no di Nagelsmann all'offerta dei parigini Thiago Motta al Psg non è finita, anzi. Dopo il naufragare della trattativa tra il club p ...