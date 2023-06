Pronostico Bitesize | Rivoluzione del New England vs Orlando City – 18 06 23

Leggi su justcalcio

(Di sabato 17 giugno 2023) Sito inglese: Concorrenza: MLS Mercato: Segnano entrambe le squadre Probabilità: 7/10 @BetUS In quella che potrebbe rivelarsi un’altra resa dei conti MLS ricca di azione nelle prime ore di domenica, il Newaccoglieràal Gillette Stadium. A partire dai padroni di casa, che sono tornati alla vittoria lo scorso fine settimana mentre si sono fatti strada per 3-1 in casa contro l’Inter Miami, il Newsi ritrova come uno dei principali contendenti per aggiudicarsi un posto per gli spareggi nel 2023. Tracciando una linea sotto il loro lungo blip di sei partite l’ultima volta, i Revs stanno ora cercando di trovare un po ‘di stabilità tanto necessaria. Terminato il mese di maggio con i pareggi consecutivi per 3-3 contro Chicago e Atlanta, Bruce Arena ha ancora mal di testa per i lunghi problemi della sua ...