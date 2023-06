Prime pagine 17 giugno | Juve su Parisi | uno-due Inter | via mezzo Milan

(Di sabato 17 giugno 2023) Niente da fare per l'Italia, sconfitta dalla Spagna che va in finale di Nations League contro la Croazia (domenica sera). Sempre domani,...

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulledei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, sabato 17 giugno 2023La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulledi oggi, sabato 17 giugno ...A seguireviolentissime, una peggio dell'altra. Da veri sciacalli. E se gli articoli del direttore vi hanno indignato, le vignette di Natangelo e Vauro non sono stati certo da meno. ...Ibm è stata tra leaziende a passare dalla vendita di prodotti hardware alla fornitura servizi It. Xerox, insieme al noleggio delle stampanti, includeva il costo dellestampate e dei ...

Le prime pagine di oggi Il Post

Si compone il settore tecnico che dovrà preparare il rilancio tra una figura in piena operatività, una che è pronta a rientrare e un’altra ancora in sospeso ...Una passeggiata, a piedi, per incontrare i luoghi dei delitti. Se cercate sul web trovate perfino una mappa, dettagliata, puntuale: un itinerario assai poco turistico, ma non privo ...