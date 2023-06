38 plessi scolastici sparsi in undici comuni distanti fino a quasi 40 chilometri l'uno dall'... Ilnon si limita a lanciare appelli: ha già detto, intervistato da Il Mattino, che ritiene ...Franco Di Cecilia, dirigente scolastico e consigliere provinciale di Avellino, ha un record unico in Italia:38 plessi scolastici sparsi in undici comuni distanti fino a 38 chilometri l'uno dall'altro. Di Cecilia affronta ogni giorno la sfida di mantenere la sicurezza nelle sue scuole . 'Ogni sera ...Vedi Anche Prof ferita da uno studente ad Abbiategrasso, parla il: 'Aumento delle fragilità ...Cosa sta capendo dell'esplosione numerica di Disturbi Specifici dell'Apprendimento Come...

Preside gestisce 38 plessi, 'con il dimensionamento il caos' - Cronaca Agenzia ANSA

Gestisce 38 plessi scolastici sparsi in undici comuni distanti fino a quasi 40 chilometri l'uno dall'altro: l'impresa impossibile è quella che ogni giorno affronta un dirigente scolastico di Avellino, ...Franco Di Cecilia, dirigente scolastico e consigliere provinciale di Avellino, ha un record unico in Italia: gestisce 38 plessi scolastici sparsi in undici comuni distanti fino a 38 chilometri l’uno ...