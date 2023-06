Poule Scudetto Under 19 | l’Ostiamare batte il Trastevere e vola in semifinale

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 17 giugno 2023) Roma – Cresce l’entusiasmo in casa Ostiamare. La squadra19 guidata da Mister Patalano conquista ladel Campionato Nazionale di Categoria. Nellae ai quarti di finale, il team biancoviola raccoglie la doppia vittoria sul. Dopo aver battuto i romani in casa all’Anco Marzio mercoledì scorso (leggi qui), si sono ripetuti oggi pomeriggio allo Stadium di Villa Pamphili. La vittoria e la qualifica sono arrivate ai calci di rigore, dopo una partita combattuta e complicata, grazie alla grande prova di cuore del. Anche i Gabbiani lidensi hanno messo il cuore e hanno ottenuto il pass per le semifinali.è tra le migliori quattro squadre d’Italia. Di seguito il racconto della partita e il tabellino ...