Potrebbe funzionare | guerra | la clamorosa svolta della Zakharova

(Di sabato 17 giugno 2023) Mentre lacontinua, mentre l'Ucraina viene colpita dagli invasori russi, si apre quello che appare un piccolo spiraglio verso una ipotetica pace. Ad aprirlo, e questa è una notizia, è Maria, la portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, la quale solitamente si distingue per le affermazioni feroci e provocatorie. "Ribadisco che siamo grati a tutti i Paesi, a tutti gli Stati e a tutte le figure pubbliche", a "tutti coloro che parlano di pace, di una soluzione pacifica e che vogliono rendersi utili" e "ci sono idee interessanti che possono", ha infatti affermato, interpellata dall'agenzia di stampa russa Tass. E ancora, ha ribadito: "Ci sono idee che sono in sintonia con i nostri approcci". Quindi ha citato "ad esempio, l'iniziativa cinese". Il problema, ha accusato ...

Mosca: alcune proposte di pace 'potrebbero funzionare' - Europa Agenzia ANSA

Roma, 17 giugno 2023 - Dalla guerra in Ucraina oggi arrivano le dichiarazioni in apparenza 'concilianti' di Maria Zakharova. "Ribadisco che siamo grati a tutti i Paesi, a tutti gli Stati e a tutte le ...