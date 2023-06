(Di sabato 17 giugno 2023) Il nuovoaccosti neidel litorale campano è una realtà. Uno strumento per razionalizzare le vie del mare con un unico filo conduttore: offrire servizi adeguati in assoluta...

L'intendimento di tale atto è avviare un percorso condiviso che, attraverso l'utilizzo delle ... di essere parte attiva nella redazione del prossimodi Zona, il principale documento ...... Cyril Ramaphosa , è arrivato a Kiev dove incontrerà Voldymyr Zelensky per presentare ildi ...dell'ennesimo tentativo da parte dei leader mondiali di avviare una trattativa tra le parti che...È un simbolo negativo Tenga presente che l'ultimoregolatore del Porto era del 1958". Tra idell'Autorità di Sistema del Tirreno Centrale quello di Napoli ha segnato il risultato ...

Porti, piano anti-ressa: la svolta dopo vent'anni ilmattino.it

Il nuovo piano accosti nei porti del litorale campano è una realtà. Uno strumento per razionalizzare le vie del mare con un unico filo conduttore: offrire servizi adeguati in ...Incidente stradale a Montevarchi sulla chiantigiana: coinvolte tre auto e tre persone, ferite non in maniera grave. Sul posto per i soccorsi sono intervenuti i carabinieri della compagnia di San Giova ...