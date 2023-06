Pole position per Verstappen a Montreal | male le Ferrari

La Red Bull di Max Verstappen ha conquistato ladel Gran Premio del Canada di Formula 1. Dietro al campione del mondo partira' Nico Hulkenberg (Haas), terzo tempo per la Aston Martin di Fernando Alonso poo Lewis Hamilton (Mercedes). ...... ma, date le condizioni, appare realistico prevedere una lotta tra Verstappen e le due Ferrari per la. Aston Martin e Mercedes non sembrano a loro agio in queste condizioni e ...Herta in(Fast - 6) POS. PILOTA TEAM TEMPO/GAP 1 Colton Herta Andretti 1:40.194 2 Pato O'Ward Arrow McLaren +0.169 3 Alex Palou Chip Ganassi +0.298 4 Josef Newgarden Penske +0.758 5 ...

MONTREAL (CANADA) (ITALPRESS) - Super Max Verstappen, con il tempo di 1'25'858, ha conquistato la pole position nel GP di Montreal di domani.Max Verstappen centra la sua quinta pole position stagionale, la terza consecutiva, e partirà davanti a tutti nel GP del Canada, ottava tappa del Mondiale di F1. L'olandese della Red Bull chiude il Q3 ...