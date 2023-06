Pole position per Verstappen a Montreal | male le Ferrari

Leggi su ildenaro

(Di sabato 17 giugno 2023)(CANADA) (ITALPRESS) – Super Max, con il tempo di 1'25?858, ha conquistato lanel GP didi domani. Il campione del mondo olandese della Red Bull ha anticipato la Haas del tedesco Nico Hulkenberg, secondo a 1?244, e l'Aston Martin dello spagnolo Fernando Alonso (+1?428). Quarto Lewis Hamilton con la Mercedes (+1?789), quinto George Russell con l'altra freccia d'argento (+2?035). Distacchi maggiori per Ocon (6°), Norris (7°), ladi Carlos Sainz (8° ma sotto investigazione dei commissari), Piastri (9°) ed Albon (10°) che non è riuscito a girare, causa pioggia, nelle ultime qualifiche. Fuori in Q2 Leclerc e Perez.