Pogba | «La causa di tutti gli infortuni che mi sono capitati è nella mia testa»

Oggi, Paulè il calciatore più pagato della Juve, con un emolumento netto proprio di 8 ... I profondi rossi di bilancio e la mancata qualificazione,penalizzazione in classifica, alla ...Poi c'è Hazard: il Real Madrid disse di averlo pagato 115 e invece le carte di unalegale in ...), e Paul, dalla Juve al Manchester United per 105. E così arriviamo fino al gallese Gareth ...... quando è stato chiamato in, ha mostrato di essere un giocatore interessante. Qualità, ... Pagelle Juve, centrocampisti:e Paredes le grandi delusioniHanno profondamente deluso Paredes e ...

Pogba: «La causa di tutti gli infortuni che mi sono capitati è nella mia ... IlNapolista

Pogba: «I miei infortuni sono tutti dovuti a problemi mentali». Le parole del francese sulla tormentata stagione alla Juve Pogba ai microfoni di Views ha parlato della stagione alla Juve tormentata da ...Estate rovente quella aspetterà la Juventus e Paul Pogba, con il francese al lavoro per presentarsi nel migliore dei modi al ritiro ...