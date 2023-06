Più welfare e meno bombe Ecco il Paese che non si arrende alla deriva delle destre

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 17 giugno 2023) Una piazza che sia una partenza, non un punto d’arrivo. Una piazza che dia il via a una protesta contro il governo che non si fermi con la manifestazione di Roma. Una piazza che sia anche un luogo per iniziare a mettere insieme diverse anime, diverse idee e diversi punti da cui far nascere un fronte comune contro l’esecutivo di Giorgia Meloni. Il Movimento 5 Stelle punta adrgare quanto più possibile la mobilitazione contro un governo sordo, non disposto ad ascoltare e accogliere le proposteopposizioni. E lo fa aprendo il palcosocietà civile, ai cittadini, alle associazioni, a tutti coloro i quali possono portare un punto di vista che racconti il mondo reale e non quello descritto da Meloni e dai suoi alleati. #BastaVitePrecarie è lo slogan, esemplificativo dell’esigenza di portare all’attenzione il tema della ...