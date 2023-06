Pistoia | incidente stradale | auto cade in un torrente a Chiesina Uzzanese Due feriti

(Di sabato 17 giugno 2023) Questa mattina, 17 giugno 2023, a, in via Livornese un’, per cause ancora in corso di accertamento da parte della Municipale, è finita fuori strada ed è precipitata nel

E' di un morto e un ferito il bilancio di unstradale che si è verificato la notte scorsa, poco dopo le 2, a Montecatini Terme (), in via Camporcioni. Due le auto coinvolte che si sono scontrate per cause in corso di ...Unstradale avvenuto stamattina poco dopo le 2,30 in via Camporcioni a Montecatini () ha causato il decesso di una donna di 33 anni, residente in zona. Coinvolte due autovetture. Oltre a ...17 giugno 2023 - Unstradale avvenuto stamattina poco dopo le 2,30 in via Camporcioni a Montecatini () ha causato il decesso di una donna di 33 anni, residente in zona. Coinvolte due autovetture. Oltre a ...

Incidente in moto nel Pistoiese, muore 26enne Agenzia ANSA

È di un morto e un ferito il bilancio dell’incidente avvenuto nella notte a Montecatini Terme. La vittima è una donna di 33 anni.Questa mattina, 17 giugno 2023, a Chiesina Uzzanese, in via Livornese un’auto, per cause ancora in corso di accertamento da parte della Municipale, è finita fuori strada ed è precipitata nel ...