(Di sabato 17 giugno 2023) Lorenzoè impegnato con la Nazionale U21 nell’Europeo di categoria. Dal ritiro degli “azzurrini” il difensore conferma il suo futuro: resteràCONFERMA – Queste le parole di: «Mi sento cresciuto parecchio e sento di essere migliorato molto da quando e’ arrivato Paulo Sousa. All’inizio ho trovato delle difficoltà, poi sono riuscito a giocare con continuità e a fare ottime pzioni. Riscatto dall’Inter?l’ufficialità sono moltodi questa, la migliore per il mio percorso di crescita. La società ha sempre creduto in me, anche quando nei primi tempi le cose non andavano benissimo. Gli ultimi quattro/cinque mesi poi sono andatigrande, ho voglia di rimanere a ...

Pirola resta alla Salernitana: «Manca solo ufficialità! Contento della scelta» Inter-News.it

Riscatto dall'Inter e convocazione nella nazionale Under 21. È un momento importante nella carriera di Lorenzo Pirola, reduce da una positiva seconda parte di stagione. Da oggi e fino a dopodoma ...