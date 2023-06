Pirola conferma la permanenza a Salerno | «Sono molto contento di questa scelta | la migliore per il mio percorso di crescita»

(Di sabato 17 giugno 2023) Lorenzo, difensore della Salernitana, ha parlato dal ritiro dell’Italia Under 21 della suaai granata anche nella prossima stagione Lorenzo, difensore della Salernitana, ha parlato dal ritiro dell’Italia Under 21 della suaai granata anche nella prossima stagione. PAROLE – «Manca solo l’ufficialitàdi, laper il miodi. La società ha sempre creduto in me, anche quando nei primi tempi le cose non andavano benissimo. Gli ultimi quattro/cinque mesi poiandati alla grande, ho voglia di rimanere ae di alzare ulteriormente l’asticella per ...

...9, sulle 26 presenze di Lorenzo(1.349 minuti e 2 gol) che ha una media voto di 5,7, sulle ...6, per chiudere con le 20 di Guillermo Ochoa (1.800 minuti), che giunto a gennaiol'assoluta ...Dopo la fine del campionato sono iniziati i contatti per ladell'allenatore col quale c'è ... L'ALTRO RISCATTO - Un altro giocatore che ha convinto tutti è Lorenzo, il difensore classe ...Un segnale importante e checome la Salernitana si sia già messa al lavoro per pianificare ... invece, la società granata potrà esercitare il diritto di riscatto per, versando 5 milioni ...

Pirola conferma la permanenza a Salerno: "Manca solo l'ufficialità, ora alziamo l'asticella" TUTTO mercato WEB

Doppia seduta di allenamento per la Nazionale Under 21 al CPO di Tirrenia, dove restera' fino a domani per poi raggiungere lunedi' Cluj, in Romania, sede delle tre gare del girone del Campionato Europ ...Il difensore ex Inter Lorenzo Pirola ha confermato la sua permanenza alla Salernitana: le dichiarazioni E’ tutto fatto, Pirola è stato riscattato dalla Salernitana, come confermato dallo stesso difens ...