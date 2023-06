Pirelli | golden power del governo per salvare i sensori cyber dall' influenza cinese Palazzo Chigi | Asset strategici

(Di sabato 17 giugno 2023) Ilinterviene con il proprioper limitare l’sulla, considerata azienda strategica per la sicurezza nazionale. Una misura, quella dell’esecutivo, che non intende presentarsi come azione ostile nei confronti di Pechino, precisa il Ministro degli Esteri Taj

Il Governo Meloni ha deciso di esercitare il 'power' sulla gestione del progetto 'Cyber' di. Le motivazioni di tale scelta recuperano, con sprezzo del ridicolo, la peggiore letteratura spionistica sul 'pericolo giallo', ricordando ...AGI - Il governo ha esercitato i poteri speciali del 'power' sunell'ambito del rinnovo del patto parasociale sulla governance della società tra i cinesi di Sinochem (che detiene il 37% della sovietà) e Camfin (che ne possiede il 14,1%). ......speciali 'power' sull'operazione oggetto di notifica da parte di China National Tire and Rubber Corporation, Ltd., riguardante il patto parasociale sulla governance della società& C. ...

Golden Power su Pirelli, al sicuro i sensori Cyber Agenzia ANSA

Palazzo Chigi crea un precedente e utilizza i poteri speciali per blindare i pneumatici digitali: no alla circolazione delle informazioni sugli automobilisti e a quelle di sicurezza nazionale ...È un sistema in evoluzione: l'auto potrà rallentare se l'asfalto è rilevato viscido e adeguare i controlli elettronici per aumentare la sicurezza, ma anche, avvisare le altre auto di un potenziale per ...