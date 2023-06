Pierpaolo Piccioli di Valentino ci parla degli shorts di Pedro Pascal - e dell' uomo moderno

(Di sabato 17 giugno 2023) Venerdì, alla sfilata del menswear di, 40 dei 56 look includevanoo gonne. Forse il direttore creativoha imparato qualcosa dall'apparizione dial Met Gala, che ha fattore su Internet con un paio di boydi? «Credo chein pantaloncini non rappresenti nulla di nuovo dal punto di vistaa moda», ha dettodopo ilNarratives Show, che si è tenuto in una corte rinascimentale assolata e piena di studenti all’Università Statale di Milano.la considera però una manifestazione di stile molto moderna: «Undi quarantotto anni, sicuro di ...

A guidare la rivoluzione è, il direttore creativo di Valentino, (autore, peraltro, proprio del discusso outfit di Mengoni su Rai 3), che ha deciso di tornare a sfilare dopo tre ...Il tratto di stile del nettuneseincanta e conquista Milano alla sfilata Valentino The Narratives menswear ...Dopo tre anni di sfilate co - ed, Valentino ieri ha aperto Milano Moda Uomo con la sfilata SS24 dedicata interamente al menswear, intitolata The Narratives . Il lavoro di, direttore creativo della maison , è infatti il racconto di una nuova idea di menswear, una ridefinizione di cosa si intenda per mascolinità ai giorni nostri. Un'impresa complessa ...

Valentino Narratives, “maschi divisi negli stereoptipi di ‘machismo’ o… Il Fatto Quotidiano

Neppure casuale il titolo “Narrazioni” visto che nella stessa sede e occasione, il direttore creativo della maison, Pierpaolo Piccioli, ha parlato della sua moda in una conversazione con gli studenti.Il tratto di stile del nettunese Pierpaolo Piccioli incanta e conquista Milano alla sfilata Valentino The Narratives menswear Spring/Summer ...