Pier Silvio | è finita Lascia anche la Palombelli | l' annuncio in diretta | Video

(Di sabato 17 giugno 2023)Barbarail "suo" programma, Stasera Italia. E' stato un venerdì ricco di addii pesantissimi per la tv italiana. Dopo Myrta Merlino, che all'ora di pranzo ha salutato i telespettatori di La7 annunciando la sua ultima conduzione a L'aria che tira (i gossip di corridoio la danno vicina al ritorno in Rai), è toccato alla moglie dell'ex sindaco di Roma Francesca Rutelli congedarsi, con sobrietà, al pubblico del talk di Rete 4. E per farlo, ironicamente definiscela sua "maratona" davanti alle telecamere Mediaset. "Quando cinque anni faBerlusconi mi propose di condurre tre programmi al giorno, due sotto il marchio Forum e poi Stasera Italia, io l'ho presa come una grande sfida atletica, quasi olimpica - ha spiegato ...