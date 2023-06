... in attacco, salutato Mulattieri (contro - riscatto dell'Inter), ancora speranze per Moro (Sassuolo) e Bocic (); in difesa Lucioni del Lecce è ormai vicinissimo al Palermo, sisulla ..." Venerdì 16 giugno prosegue la rassegna cinematografica gratuita "Il Flaiano in Sala", ... La madrein un consultorio di periferia, e farsi carico degli altri è il suo talento. Il padre è ...Il centrocampista classe 1999 esploso definitivamente quest'anno neldi Zeman dov'era ... quello di Matteo Prati (su cuiforte anche il Sassuolo), 19 anni, nell'ultima stagione ...

Pescara, si lavora per il riscatto di Davide Merola ItaSportPress

Il Pescara lavora già al mercato, tanti i nomi sul taccuino di Delli Carri in vista della prossima stagione. Uno di questi è Alessandro Gabrielloni, attaccante del Como, che ...