Percorsi per mountain bike e bici elettriche su sentieri montani | il divertimentificio continua

(Di sabato 17 giugno 2023) È una corsa a chi ce l’ha più lungo. Non fraintendetemi, parlo dei ponti tibetani, l’ultima novità delche sta invadendo le nostre montagne, dalle Alpi agli Appennini (vedasi il Ponte di Castelsaraceno, il più lungo al mondo con unica campata). Perché è troppo semplice ammirare la Natura senza lasciare traccia del nostro passaggio, come invitava un magnifico poster del Club Alpino Italiano di alcuni decenni or sono. No, bisogna infrastrutturarla. E se gli impianti di risalita ormai suonano come desueti, visto il global warming, ecco l’idea che con la multistagionalità bisogna creare altre attrattive. I ponti tibetani, ma anche le vie ferrate (che erano un’invenzione bellica italiana, di cui i francesi si sono appropriati ed ecco noi a scimmiottarli). Oppure le zipline, con le quali ti sembra letteralmente di volare, oppure le alpine coaster, slitte su ...