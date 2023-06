Perché non serve il permesso dell’ANM per riformare la giustizia

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 17 giugno 2023) L’associazione nazionale magistrati (ANM) non perde mai l’occasione per ricordare al Parlamento italiano che l’indirizzo politico relativo alladovrebbe essere concordato col sindacato delle toghe anziché definito unilateralmente dalle Camere così come vogliono la Costituzione repubblicana e il sacrosanto principio della separazione dei poteri. Il ruoloAnche in occasione dell’approvazione degli ultimi provvedimenti proposti dal ministro Carlo Nordio, ed approvati dall’intero Governo, abbiamo assistito alla solita reprimenda dei rappresentantisecondo i quali la linea politica seguita dal Consiglio dei ministri e proposta al Parlamento sarebbe foriera di chissà quali disastri per la lotta alla criminalità dei colletti bianchi e, più in generale, per il contrasto alle forze del male che attanagliano ...