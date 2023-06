Perché il topolino garantista partorito da Nordio per la sinistra è il mostro di Loch Ness

Leggi su linkiesta

(Di sabato 17 giugno 2023) C’è una ragione per cui la destra si attizza a invocare e procurare galera per drogati, immigrati, disastrati e zingaracce e lainvece per evasori, corruttori, inquinatori e per i colletti bianchi del cettolaqualunquismo politico-burocratico. E la ragione non è che destra esono diverse, ma che sono uguali, per quanto opposte appaiano le predilezioni dei destinati ai ceppi o alle celle di punizione. Grosso modo la destra vuole mandare in galera quelli che identifica con lae viceversa. È peraltro una identificazione più ideologica e antropologica, che effettivamente politico-elettorale. Ha a che fare con il cliché del nemico, non con la sua realtà spirituale e materiale. È molto dubbio che i poveracci e i disperati votino prevalentemente ae lo è altrettanto che i capitani ...