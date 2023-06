Per un’Ue più competitiva sul Pharma Il punto di Confalone Novartis

Leggi su formiche

(Di sabato 17 giugno 2023) “Innovate or be history”, dicono negli Stati Uniti. E in Europa? L’espressione può suonare drammatica, ma è necessaria per chiarire ai più distratti la portata della sfida che il Vecchio continente si trova ad affrontare senza possibilità di deroga. Oggi più che mai l’Europa si trova infatti ad un bivio, stretta tra crisi socioeconomiche e un’agguerrita concorrenza da parte di Usa e Cina. Un contesto certamente complesso che porta a riflettere sul ruolo che l’Europa vorrà avere nello scacchiere geopolitico del prossimo futuro. Si può giocare questa partita in difesa, con il rischio di diventare sempre più marginali, o da leader, spingendo l’acceleratore dell’innovazione soprattutto in quei settori cruciali per la sicurezza e la sostenibilità economico-sociale dei Paesi, come lo sono, ad esempio, le scienze della vita. Parliamo di un settore che nel 2021 ha generato in Europa un valore ...