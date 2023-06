Per cosa mi ha querelato E ora di giustizia perisce | Feltri fa a pezzi Davigo

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 17 giugno 2023) Chi diferisce dio almeno soffre. Questa frase è riferita a Piercamillo, magistrato storico che brillò all'epoca di Mani pulite, l'inchiesta che uccise il pentapartito che governava da anni e fu spazzato via in pochi mesi di fracasso incontenibile. Parliamoci chiaro,era tecnicamente bravissimo e dotato di un carattere d'acciaio. Era considerato il miglior fico del bigoncio giudiziario di Milano, meno popolare di Antonio Di Pietro, ma culturalmente superiore. Come accade a chiunque lavori, anche per lui è giunto il momento di andare in pensione e di perdere quindi potere. Non appena si è congedato, qualche collega animato da un sentimento che non definisco gli ha morso un gluteo, accusandolo di aver violato il segreto d'ufficio. Come sempre accade in questi ...