Pence | Trump è indifendibile

In un'intervista al Wall Street Journal all'indomani dell'udienza,ha ammesso di non poter più difenderedalle 'accuse molto serie' contenute nelle 49 pagine dell'incriminazione. 'Una ...Così come hanno fatto due altri candidati alle primarie repubblicane, Ron Desantis, governatore della Florida, e l'ex vicepresidente dell'era, Mike: entrambi si sono affrettati, alla ...... messe in allerta, le autorità federali hanno poi recuperato documenti classificati negli uffici o nelle residenze di altri presidenti o vice, fra cui lo stesso Biden e il vice diMike, ...

Pence verso Usa 2024: «Trump sbagliò il 6 gennaio». Ex presidente indagato Il Sole 24 ORE

L’ex vicepresidente americano Mike Pence ha affermato che Trump è indifendibile se le accuse federali contro di lui fossero confermate.Dopo l'udienza al tribunale di Miami di martedì Donald Trump si è fermato con alcuni dei suoi fan in un ristorante cubano per festeggiare il compleanno. Acclamato dai ...