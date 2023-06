Pellegrini | festa per i 58 anni dell’azienda | presenti Marotta e tanti ex Inter

(Di sabato 17 giugno 2023) Ernesto, ex presidente dell’, ha celebrato con unai 58della sua azienda.ancheex calciatori nerazzurri SERATA – Si è tenuta ieri sera laorganizzata da Ernestonella sua dimora per celebrare i 58della sua azienda. Una serata in cui, come riferito dal Corriere dello Sport, eranodiversi volti noti e legati al mondo del calcio:ed Antonello oltre a Nicola Berti ed Aldo Serena, colonne dell’dello scudetto dell’88/89. Presente anche Scaroni, presidente del Milan, Beppe Baresi e diverse personalità del mondo della politica e del giornalismo ...

