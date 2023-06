...con Maldini e Massara Non è scemata del tutto l'ipotesi di inserire nei quadri Zlatan... Ospite sul canale youtube di Carloil giornalista rivela- Milan, ritorno da dirigente: 'Accetterà Zlatan Io non ho dubbi' Proprio Ibra , il fuoriclasse svedese che nella notte dell'addio a San Siro, mentre la Curva Sud gli ...- Milan, ritorno da dirigente: 'Accetterà Zlatan Io non ho dubbi' Proprio Ibra , il fuoriclasse svedese che nella notte dell'addio a San Siro, mentre la Curva Sud gli ...

Pellegatti: “Ibrahimovic Bene al Milan con qualsiasi ruolo” Pianeta Milan

Il Milan prova lo sgarbo nei confronti dell’Inter. Il calciatore può arrivare in rossonero a parametro zero. Il nuovo Milan messo in piedi da Gerry Cardinale è impegnato a programmare la prossima stag ...Proprio di questo duplice esonero ha parlato Luca Serafini sul canale Youtube di Carlo Pellegatti. Il giornalista ha commentato la possibilità di inserire Zlatan Ibrahimovic come team manager nel ...