Pd | Schlein “Con M5S si può lavorare insieme su alcuni temi”

(Di sabato 17 giugno 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Oggi il Movimento 5 Stelle si mobilita. Ci sono terreni su cui si può, anche nelle nostre differenze, e noi vogliamo unire le forze dentro e fuori il Parlamento contro un Governo che aumenta la precarietà”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly, parlando con i giornalisti a margine della manifestazione del M5S contro la precarietà.ha scambiato un breve saluto con il leader del M5S Giuseppe Conte.“Sul salario minimo non c’è solo il M5S, ma anche Pd, Calenda e Alleanza Verdi-Sinistra”, ha aggiunto. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

